Подозреваемого в убийстве на почве ревности арестовали в Спасске-Дальнем

Напомним, что следователями СКР по Приморью возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в отношении 25-летнего местного жителя. Во время распития спиртных напитков в ночь на 14 сентября между обвиняемым и 37-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек схватился за нож и нанёс оппоненту удар в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.