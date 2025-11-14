Подозреваемого в убийстве на почве ревности арестовали в Спасске-Дальнем

Подозреваемого в убийстве в Спасске-Дальнем взяли под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«С учётом позиции представителя прокуратуры подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в ночь с 9 на 10 ноября вблизи федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) произошёл конфликт между двумя мужчинами, вызванный личной неприязнью на фоне отношений с одной женщиной. В ходе ссоры один из участников конфликта произвёл два выстрела в другого.
35-летнего мужчину нашли мёртвым у дороги с пулевыми ранениями в голову и грудь.
Мужчина 1990 года рождения от полученных ранений скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в овраге среди мусора.
Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) поставлены в надзорном ведомстве на контроль.
