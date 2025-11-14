Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кропачев: Авария на Светлановской площади случилась из-за ошибки рабочих

Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что авария в системе водоснабжения на Светлановской площади случилась из-за ошибки рабочих.

Источник: Коммерсантъ

«Инцидент был связан с работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально направленному бурению и допустила существенную ошибку: пробила трубу водоснабжения и трубу водоотведения», — сказал господин Кропачев.

Вице-губернатор добавил, что после того как из трубы водоснабжения начала поступать вода, грунт начал вымываться и поступать в систему водоотведения. Последнюю пришлось чистить от грунта и кусков асфальта, на что потребовалось много времени.

Авария на Светлановской площади случилась вечером 8 ноября, на месте происшествия образовался провал. На ремонт потребовалось пять дней. Сейчас Смольный планирует подать иск о возмещении компенсаций к организации. Кроме водоснабжения они также повредили светофорный узел.