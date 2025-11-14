В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

В период действия ограничений жителям Башкирии советовали не приближаться к оконным проемам и по возможности избегать пребывания на открытых пространствах. Параллельно на территории региона наблюдались перебои в работе мобильного интернета, а также ограничения в работе уфимского аэропорта.