В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Башкирии объявил об отмене режима «беспилотная опасность». О введении данного режима стало известно глубокой ночью 14 ноября.
В период действия ограничений жителям Башкирии советовали не приближаться к оконным проемам и по возможности избегать пребывания на открытых пространствах. Параллельно на территории региона наблюдались перебои в работе мобильного интернета, а также ограничения в работе уфимского аэропорта.
Теперь все ранее действовавшие рекомендации и ограничения отменены.
