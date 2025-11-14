Уехал в колледж и пропал: в Самарской области третий день ищут 16-летнего подростка с бакенбардами

В Ставропольском районе Самарской области без вести пропал 16-летний житель села Подстепки. 11 ноября в 06:40 он уехал из дома в тольяттинский колледж и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«До сих пор местонахождение Александра Харитонова неизвестно. Подростка разыскивают все подразделения отдела полиции», — рассказали в пресс-службе.
Полицейские обходят жилые дома, проверяют заброшенные здания и лесопарковую зону, просматривают записи с камер видеонаблюдения, работают с семьей и знакомыми юноши, опрашивают работников магазинов.
Парень ростом 165 см, худощавого телосложения, с зелеными глазами, русыми волосами и бакенбардами. Отмечается, что он сутулится и хромает на левую ногу. Был одет в черную куртку и толстовку, серо-зеленые штаны, серые кроссовки.
Всех, кому известна какая-либо информация, просят позвонить по телефонам 8 (8482)93−66−99, 8 (999)701−02−33.