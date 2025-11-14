Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье под лыжную трассу незаконно спили лес на 4,4 млн рублей

Виновные спили 237 деревьев в районе спортивно-оздоровительного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении трех жителей Пермского края. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

Обвинение в преступлении предъявили двум 55-летним и одному 40-летнему жителю Губахинского муниципального округа. В июне прошлого года один из фигурантов уголовного дела предложил самовольно расчистить лыжную трассы от лесных насаждений. Злоумышленники не учли, что деревья в районе спортивно-оздоровительного комплекса относятся к категории защитных лесов.

До октября они успели спилить 237 деревьев нескольких пород — ель, береза, сосна, пихта, осина и липа. Экспертиза установила, что их стоимость составила более 4,4 млн руб.

Полиция провела обыски у подозреваемых в преступлении «черных лесорубах». В ходе производства предварительного следствия для возмещения гражданского иска наложили арест на их имущество в сумме 2 млн руб. Для криминального трио суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщило ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до семи лет.