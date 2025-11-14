В Прикамье под лыжную трассу незаконно спили лес на 4,4 млн рублей

Обвинение в преступлении предъявили двум 55-летним и одному 40-летнему жителю Губахинского муниципального округа. В июне прошлого года один из фигурантов уголовного дела предложил самовольно расчистить лыжную трассы от лесных насаждений. Злоумышленники не учли, что деревья в районе спортивно-оздоровительного комплекса относятся к категории защитных лесов.