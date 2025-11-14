В Братске ищут угонщиков детского электромобиля

Игрушечный электрокар похитили с территории детского сада. С заявлением в полицию обратился отец одного из воспитанников дошкольного учреждения. Он рассказал, что 27 октября пришел забирать ребенка из садика, а когда вышел с сыном, транспорта не было.
Как оказалось, детский электромобиль похитили молодые люди.
Молодых людей зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Угонщики» были замечены на ул. Комсомольская и ул. Обручева. Сотрудники полиции просят всех, кто узнал подозреваемых, позвонить по телефонам: 8 902 579 72 74, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи), — говорится в сообщении полиции.
Разыскиваемых правоохранители призывают добровольно явиться в полицию для дачи объяснений.