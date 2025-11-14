Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске ищут угонщиков детского электромобиля

Полиция Братска разыскивает молодых людей, которых подозревают в краже детского электромобиля. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.

Источник: ГУ МВД

Игрушечный электрокар похитили с территории детского сада. С заявлением в полицию обратился отец одного из воспитанников дошкольного учреждения. Он рассказал, что 27 октября пришел забирать ребенка из садика, а когда вышел с сыном, транспорта не было.

Как оказалось, детский электромобиль похитили молодые люди.

Молодых людей зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Угонщики» были замечены на ул. Комсомольская и ул. Обручева. Сотрудники полиции просят всех, кто узнал подозреваемых, позвонить по телефонам: 8 902 579 72 74, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи), — говорится в сообщении полиции.

Разыскиваемых правоохранители призывают добровольно явиться в полицию для дачи объяснений.