ТАСС: готовивший теракт на Троекуровском кладбище ранее убил человека в Башкирии

Как сообщили ранее в ФСБ, был предотвращен теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.