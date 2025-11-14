Шрам на всю жизнь. Малышка разорвала щёку в детской игровой комнате

В Челябинске день рождения ребёнка в игровой комнате закончился кошмаром. Одна из приглашённых на мероприятие девочек вместо веселья рассекла щёку и оказалась в травмпункте. Теперь у неё остался шрам на всю жизнь и психологическая травма. Директор игровой виновной себя не считает и вместо извинений вешает вину на мать пострадавшего ребёнка.
Выяснилось, что случай травмирования в этой игровой не первый. В ситуации разбираются следователи. Что рассказала мама пострадавшей девочки и что ждёт хозяйку детской комнаты, читайте в материале chel.aif.ru.
Как травмировалась шестилетняя девочка
Игровая комната, где всё произошло, находится на улице Доватора в Советском районе. На сайте указано, что пространство появилось в честь дочери владелицы — Василисы. Поэтому и название такое — «Василисины сказки». Однако для шестилетней Софии и её мамы Марии визит в эту комнату закончился совсем не сказочно.
На первый взгляд всё выглядит замечательно: сканди-стиль, несколько зон для детей разных возрастов, скалодром, горка с сухим бассейном, качели. Однако качели необычные — это большая красная груша на верёвке, прикреплённой к потолку. Если во время раскачивания мимо будет проходить ребёнок, удар получится неслабый. Это и случилось с шестилетней Софией.
Девочка была возле горки. На шаре раскачивался мальчик. Он не видел, что сзади кто-то стоит, поскольку сидел спиной к малышке. Шар раскачался и задел Софию. Она упала и ударилась о ступеньку деревянной горки — так сильно, что получила рваную рану щеки.
«Праздник был испорчен, дети плакали. Мой ребёнок от шока очень сильно ревела. Мы тут же уехали зашивать рану», — написала в отзыве к игровой мать пострадавшей Мария. Ребёнку наложили четыре шва.
На следующий день Мария позвонила в игровую, чтобы получить от руководства извинения по поводу случившегося. Однако вместо этого её начали обвинять — мол, зачем вы к нам пришли, если видели, что здесь травмоопасно. Шокированная реакцией директора мама пострадавшей девочки ответила, что их пригласили на день рождения, который отмечался в этой игровой.
Челябинка оставила отзывы на популярных площадках, однако ответили ей только на один, предложив сертификат на 2 000 рублей. Причём не в качестве компенсации.
«Мы действительно подарили вам сертификат на 2 000 рублей, но не за извинения в произошедшем, а для того, чтобы вы вернулись в понравившуюся Вам игровую-фотостудию», — говорится в комментарии.
Марии такое предложение показалось не соразмерным тому, что им с дочкой пришлось пережить. Сертификат на 2000 рублей выглядел скорее издевкой.
«Хотели повеселиться, а получили шрам на всю жизнь на лице, травму психологическую, — с горечью делится женщина с корреспондентом chel.aif.ru. — Я просто сказала директору: желаю вам удачи, всего вам хорошего. Я зла никому не желаю. Никому, даже врагу, не пожелаю пережить то, что мы пережили с ребенком в этот день».
В соцсетях реакция представителей организации тоже многих возмутила.
«2000 рублей, смешно, у девочки шрам будет на лице», — пишет Анна Ш.
«Надо было ещё пару нулей написать. Лучше бы стали следить за своим оборудованием», — говорит Евгений Р.
Что было после травмирования девочки в игровой комнате
Дело начало принимать серьёзный оборот. Выяснилось, что София — не первая, кто получил травмы в этой игровой. В сентябре 2025 года 4-летняя девочка упала со скалодрома и получила травму позвоночника. В ходе проверки прокуратура установила, что на момент происшествия под скалодромом не было страховочных матов.
Мария не знала о том, что были и другие пострадавшие из-за нарушений правил безопасности. В отзывах об этом тоже не говорилось. Об инциденте с четырёхлеткой она узнала из новостей.
Прокуратура Советского района провела выездную проверку деятельности игровой комнаты. Установлены многочисленные нарушения требований безопасности.
По результатам проверки материалы были направлены в Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Следователи провели осмотр помещения, изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Правоохранители также осмотрели опасные качели и измерили расстояние до горки. Это попало на видео.
Владелица детской комнаты не верила, что осмотр проводится в рамках закона и требовала предъявить ордер. А перед этим устроила целое шоу — предложила стражам порядка разуться и попыталась сбежать с места происшествия. Это тоже показали в новостях.
Предпринимательница не считает себя виновной — по её словам, она сдаёт помещение клиентам в субаренду. Родители подписывают договор, и ответственность за безопасность детей несут именно они.
«Это халатность родителей, которые наверняка здесь распивали алкогольные напитки», — сказала она журналистам.
Это предположение возмутило маму пострадавшей девочки.
«Она не была там, это во-первых. Во вторых, я не пьяная была, и мы не пили спиртные напитки, это день рождения детский был. Какой бред, она это всё в камеру сказала. То есть она меня оклеветала. Она не собирается извиняться, изначально не хотела», — говорит Мария.
Действия лиц, ответственных за безопасность в игровой комнате, будет оцениваться с правовой точки зрения. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ход расследования, подчеркивая особую важность дела, связанного с безопасностью детей. Расследование продолжается, и по его результатам будет принято процессуальное решение в отношении виновных лиц.
Как дела у девочки, травмировавшейся в игровой
Судя по фото в соцсетях, София — активная, весёлая девочка. Сейчас она не ходит в садик и на танцы. На щеке у ребёнка останется большой шрам длиной около трёх сантиметров. Швы должны снять через неделю.
«Я боялась очень сильно за неё, что она замкнётся в себе, потому что стресс был реально очень сильный, у неё было шоковое состояние. Сегодня уже мы ходили на перевязку, то есть уже более-менее, она начинает приходить в себя», — поделилась Мария с корреспондентом chel.aif.ru.
В январе Софии должно исполниться семь лет. День рождения семья хотела отмечать в игровой комнате, но после происшествия девочка категорически против.