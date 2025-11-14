На Кубани семь участников ОПГ организовали нарколабораторию

Как выяснилось, подозреваемые изготавливали наркотики в составе организованной группы. Пятерых сообщников, задержанных в Ленинградской и Новгородской областях, доставили в Краснодарский край. Известно, что они причастны к организации нарколаборатории в Ростовской области.