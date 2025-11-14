Ричмонд
На Кубани семь участников ОПГ организовали нарколабораторию

Полицейские задержали организаторов нарколаборатории в вагоне-бытовке в Курганинском районе.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани задержали организаторов нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Нарколаборатория находилась в вагоне-бытовке в станице Константиновской Курганинского района. Двое приезжих из Новгородской области синтезировали наркотик в промышленных масштабах. Вагон-бытовка находился на специально купленном участке.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 7,2 кг наркотика, оборудование и прекурсоры. Самих организаторов задержали с поличным в помещении нарколаборатории.

Как выяснилось, подозреваемые изготавливали наркотики в составе организованной группы. Пятерых сообщников, задержанных в Ленинградской и Новгородской областях, доставили в Краснодарский край. Известно, что они причастны к организации нарколаборатории в Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия злоумышленники заключены под стражу», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.