В Воронеже «Датсун» врезался в дерево после столкновения с «Хендэ», погибла женщина

Около 11.50 на улице Чебышева, по предварительным данным дорожной полиции, 31-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент», следовавший со стороны улицы 206-й Стрелковой дивизии в сторону улицы Просторная, при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в «Датсун», который по инерции отбросило в дерево.