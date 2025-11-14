В Воронеже «Датсун» врезался в дерево после столкновения с «Хендэ», погибла женщина

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Воронеже, которое произошло утром 13 ноября.
Около 11.50 на улице Чебышева, по предварительным данным дорожной полиции, 31-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент», следовавший со стороны улицы 206-й Стрелковой дивизии в сторону улицы Просторная, при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в «Датсун», который по инерции отбросило в дерево.
В больницу попали два человека: 68-летний водитель «Датсуна» и его 74-летняя пассажирка, которая впоследствии скончалась.