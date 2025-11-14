В Прикамье родители школьника выплатили компенсацию за нападение сына на девочку

Родителям пятиклассника из Нытвы пришлось возместить моральный вред девочке, которую их сын оскорбил и избил. Выплатить деньги удалось под контролем судебных приставов.
Инцидент произошел в коридоре нытвенской школы: 11-летний школьник преградил девочке путь, начал ее обзывать и затем ударил. Все это произошло на глазах у других детей.
Пострадавшая получила не только физические, но и психологические травмы. Ее отец обратился в суд.
В отдел судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам поступили два исполнительных документа о взыскании 37 100 рублей с матери и отца школьника. Для обеспечения выплаты приставы наложили арест на банковские счета супругов.
В итоге вся сумма компенсации была перечислена на депозит ведомства, а затем — передана пострадавшей стороне.