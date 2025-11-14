Предстоящая зима в Башкирии окажется холоднее предыдущей

При этом метеоролог уточнил, что согласно основному сценарию, температурные показатели все равно останутся близкими к климатической норме или немного превысят ее. Наиболее вероятным вариантом развития событий, вероятность которого оценивается в 65−68%, станет частая смена погодных условий. Зиму будут характеризовать многочисленные оттепели, которые будут чередоваться с непродолжительными морозными периодами, когда столбики термометров могут опускаться до −20 градусов и ниже.