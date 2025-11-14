Предстоящая зима в Башкирии окажется холоднее предыдущей

Грядущая зима обещает быть более холодной по сравнению с предыдущим зимним сезоном 2024−2025 годов, который отличался аномально высокими температурами. Об этом сообщил научный руководитель службы Роман Вильфанд в беседе с корреспондентами РИА Новости.
При этом метеоролог уточнил, что согласно основному сценарию, температурные показатели все равно останутся близкими к климатической норме или немного превысят ее. Наиболее вероятным вариантом развития событий, вероятность которого оценивается в 65−68%, станет частая смена погодных условий. Зиму будут характеризовать многочисленные оттепели, которые будут чередоваться с непродолжительными морозными периодами, когда столбики термометров могут опускаться до −20 градусов и ниже.
В Башкирии ожидается неоднородный температурный режим. Период с октября по январь предположительно пройдет в рамках средних многолетних значений, а вот февраль и март могут принести более теплую погоду. Специалисты не исключают частых и резких перепадов температуры, которые способны создавать условия для формирования опасных погодных явлений.
