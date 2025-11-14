Ричмонд
Подросток устроил пожар в ТЦ Москвы по указанию «правоохранителей»

Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Неизвестные, под руководством которых 16-летний подросток устроил пожар в ТРЦ «Авиапарк» в Москве, представились правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как пояснил юноша, он познакомился в социальной сети с девушкой и направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. После этого с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним.

Находясь на связи со злоумышленниками, запуганный подросток провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги.

«А также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой», — говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств находится на контроле в прокуратуре. В ведомстве призвали всех законных представителей поговорить со своими детьми. Важно рассказать о необходимости сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев.

«Правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами», — подчеркнули в прокуратуре.

О попытке поджога стало известно вечером в четверг, 13 ноября. Подросток пронес горючую жидкость в кинозал и поджег несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции. Работники ТРЦ ликвидировали возгорание, а посетителей кинотеатра эвакуировали.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что поджигатель был доставлен в отдел полиции. Его направляли неизвестные.

