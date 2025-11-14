В свердловскую колонию в грузовике пытались провезти оружие и радиостанции

Как рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, при досмотре в кабине нашли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары. Информацию об этом передали в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области и Росгвардию.