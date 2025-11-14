В Артеме неизвестные повредили автомобиль местного жителя

В Артеме произошел инцидент с повреждением автомобиля в одном из микрорайонов города. По факту умышленного причинения вреда имуществу полиция возбудила уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Как стало известно, в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его автомобиль Toyota Crown Athlete кто-то повредил. Машина была припаркована на придомовой территории — возле дома № 4 по улице Тихоокеанской.
На место выехала следственно оперативная группа территориального отдела полиции. По результатам проверки дознаватель отдела дознания ОМВД России по городу Артему возбудил уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, специалистам предстоит оценить ущерб, причиненный владельцу автомобиля.