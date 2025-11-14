Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Керчи получил 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Суд приговорил его к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Верховый суд Крыма вынес приговор по делу о государственной измене в отношении 22-летнего жителя Керчи, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Суд установил, что в январе 2024 года обвиняемый, будучи противником проведения специальной военной операции, желал получить денежное вознаграждение. Он собирал сведения о местах дисклокации подразделений Министерства обороны РФ на территории Керчи.

Мужчина делал скриншоты с точными географическими координатами расположения военных объектов и через мессенджер передавал их в чат, используемый СБУ и ГУР.

Керчанина приговорили к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы и в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что жительница Севастополя получила пять лет колонии за публичное распространение фейков об использовании ВС РФ. 38-летняя женщина признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.