Житель Керчи получил 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Верховый суд Крыма вынес приговор по делу о государственной измене в отношении 22-летнего жителя Керчи, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Суд установил, что в январе 2024 года обвиняемый, будучи противником проведения специальной военной операции, желал получить денежное вознаграждение. Он собирал сведения о местах дисклокации подразделений Министерства обороны РФ на территории Керчи.
Мужчина делал скриншоты с точными географическими координатами расположения военных объектов и через мессенджер передавал их в чат, используемый СБУ и ГУР.
Керчанина приговорили к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы и в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. рублей.
