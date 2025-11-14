Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинец оставил комментарий к организации в 2ГИС, и за ним пришла полиция

В Алматы к ответственности будут привлекать молодого человека, оставившего в отзывах к организации комментарий «Место, которое нужно взорвать», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как указали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщение было оставлено под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений.

«По данному сигналу на пульт “102” поступило сообщение. На него незамедлительно отреагировали сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы. В результате проведенных оперативных мероприятий личность автора комментария установлена. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции», — сообщили в ДП.

Начальник Управления по противодействию экстремизму Асхат Даулетияров отметил, что любые угрозы, в том числе оставленные в интернете, рассматриваются полицией как реальная угроза общественной безопасности. Такие «шутки» имеют тяжкие последствия.

Ранее в полиции Алматы прокомментировали случай с девушкой, которую напугал мужчина с пистолетом.