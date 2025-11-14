Алматинец оставил комментарий к организации в 2ГИС, и за ним пришла полиция

«По данному сигналу на пульт “102” поступило сообщение. На него незамедлительно отреагировали сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Алматы. В результате проведенных оперативных мероприятий личность автора комментария установлена. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции», — сообщили в ДП.