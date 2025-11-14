Ричмонд
В Омской области пьяный дальнобойщик украл кошелек у коллеги

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Крутинском районе Омской области произошла кража, в которой подозревают дальнобойщика из Кургана. 47-летний водитель из Марий Эл, остановившись у придорожного кафе, забыл в зале свою борсетку с деньгами и документами. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

Полицейские быстро нашли подозреваемого с помощью служебной собаки и записей с камер наблюдения. Им оказался другой дальнобойщик, который уже успел переложить 18 тысяч рублей в свой кошелек. На допросе он объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный утверждает, что якобы собирался отправить документы владельцу по почте, когда доберется до Кургана.