В Омской области пьяный дальнобойщик украл кошелек у коллеги

В Крутинском районе Омской области произошла кража, в которой подозревают дальнобойщика из Кургана. 47-летний водитель из Марий Эл, остановившись у придорожного кафе, забыл в зале свою борсетку с деньгами и документами. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.