Камерунец осужден на 8 лет за распространение наркотиков в Екатеринбурге

Инцидент произошел в апреле этого года, когда сотрудники патрульно-постовой службы остановили иностранца для проверки документов. При осмотре у него из кармана выпал подозрительный сверток, а при дальнейшем досмотре было обнаружено еще 39 таких же пакетиков с наркотическими веществами.