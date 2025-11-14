Камерунец осужден на 8 лет за распространение наркотиков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд вынес приговор гражданину Республики Камерун, занимавшемуся распространением наркотиков. Молодой человек был задержан полицией во время своего первого «рабочего» дня. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Инцидент произошел в апреле этого года, когда сотрудники патрульно-постовой службы остановили иностранца для проверки документов. При осмотре у него из кармана выпал подозрительный сверток, а при дальнейшем досмотре было обнаружено еще 39 таких же пакетиков с наркотическими веществами.
Как пояснил в суде задержанный, он согласился на работу курьером-закладчиком после предложения в мессенджере. По схеме ему передавали координаты тайников с расфасованными наркотиками, которые он должен был раскладывать в новых местах по всему городу.
Всего у гражданина Камеруна было изъято более 50 граммов запрещенных веществ, что считается крупным размером.
— 12 августа 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга огласил приговор, которым признал гражданина Республики Камерун виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пунктом «г» частью 4 статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — уточнили в областном суде.
В суде он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. После обжалования приговора Свердловский областной суд оставил его в силе.
Интересно, что в 2019 году молодой человек являлся абитуриент одного из уральских вузов и планировал стать экономистом, чтобы развивать бизнес на родине.