Сбежавший из дома в шлёпках 9-летний мальчик помещён в соццентр в Перми

Мальчик 9 лет, который сбежал из дома в шлёпках, помещён в социальный центр в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в департаменте соцполитики Администрации губернатора Пермского края.
Речь идёт о происшествии, которое случилось 3 ноября в краевой столице. 9-летний мальчик ушёл из дома в Индустриальном районе города и пропал. Волонтёры приступили к срочным поискам ребёнка и сообщили, что пропавший ходит по улицам в одних шлёпках, надетых на носки.
Спустя более чем сутки его удалось отыскать. Тогда волонтёры рассказали в социальных сетях, что пропавшего доставили домой. Подробности о том, что произошло с исчезнувшим ребёнком после инцидента сайту perm.aif.ru рассказали в Администрации губернатора региона.
«Ребёнок был найден и помещен в социально-реабилитационный центр для детей. Его здоровью ничего не угрожает, с ним работают психологи и другие специалисты центра», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.
После происшествия семьёй мальчика также заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).