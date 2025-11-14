Сбежавший из дома в шлёпках 9-летний мальчик помещён в соццентр в Перми

Спустя более чем сутки его удалось отыскать. Тогда волонтёры рассказали в социальных сетях, что пропавшего доставили домой. Подробности о том, что произошло с исчезнувшим ребёнком после инцидента сайту perm.aif.ru рассказали в Администрации губернатора региона.