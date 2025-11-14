Ричмонд
Судмедэксперты установили причину смерти Максима Зеньковича

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Судебные эксперты установили причину смерти Максима Зеньковича, об этом сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

Подросток 8 ноября около 10 часов утра уехал в неизвестном направлении на велосипеде от дома дедушки в деревне Карбовское Березинского района и не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы.

В поисковой операции участвовали спасатели, милиция, водолазы, судебные эксперты и добровольцы.

Тело подростка без признаков жизни было обнаружено 13 ноября. В нескольких километрах от населенного пункта, из которого он уехал. Тело нашла авиационная группа.

«На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста и государственного медицинского судебного эксперта Пуховичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз», — рассказали в ГКСЭ.

Для установления причин смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, ее провели эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

«По результатам оперативно проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти явилась асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении», — заявили в ведомстве.