Мать чиновника из Ленобласти лишилась четырех квартир из-за взяток сына

В Ленинградской области завершилась история с бывшим чиновником, который пытался скрыть свое имущество, оформляя его на мать. Суд по иску прокуратуры обратил в доход государства четыре квартиры, автомобиль и денежные средства, которые были куплены на неподтвержденные доходы.
Бывшего главного специалиста комитета госстроительного надзора обвинили в получении крупных взяток. Проверка показала любопытную деталь — у самого чиновника никакого имущества не оказалось. Зато его мать, которая ранее не отличалась особым богатством, внезапно начала активно покупать недвижимость.
— Именно в период, когда ее сын занимал должность в госорганах, женщина приобрела пять квартир и дорогой автомобиль, которым фактически пользовался чиновник. При этом мать объяснила происхождение средств доходами от предпринимательства в Казахстане, но эти доводы в ходе проверки не подтвердились, — сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Прокуратура установила явное несоответствие между стоимостью нажитого имущества и законными доходами женщины. Ломоносовский районный суд удовлетворил иск надзорного органа и постановил обратить в государственную собственность четыре квартиры, автомобиль и денежные средства.