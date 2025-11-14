Мать чиновника из Ленобласти лишилась четырех квартир из-за взяток сына

— Именно в период, когда ее сын занимал должность в госорганах, женщина приобрела пять квартир и дорогой автомобиль, которым фактически пользовался чиновник. При этом мать объяснила происхождение средств доходами от предпринимательства в Казахстане, но эти доводы в ходе проверки не подтвердились, — сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.