В Перми сбитая велосипедом женщина получила компенсацию 1 млн рублей

В июне прошлого года на тротуаре одной из улиц Перми курьер-велосипедист сбил женщину. Она получила множественные травмы, включая оскольчатые переломы костей таза и рассечение на локте. В медучреждении пострадавшей наложили несколько швов. Медэкспертиза установила вред здоровью средней тяжести.
Пострадавшая подала иск в Ленинский районный суд Перми. Она потребовала взыскать с курьера и компании-работодателя ООО «Звезда» 1 млн руб. в счет компенсации морального вреда, а также возмещение понесенных убытков на 40 тыс. руб., судебных расходов — 12 тыс. руб.
ООО «Звезда» попыталось оспорить решение суда первой инстанции и подало апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. При рассмотрении дела судебная инстанция не нашла оснований для отмены решения и оставила его без изменения.