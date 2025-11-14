В Перми сбитая велосипедом женщина получила компенсацию 1 млн рублей

В июне прошлого года на тротуаре одной из улиц Перми курьер-велосипедист сбил женщину. Она получила множественные травмы, включая оскольчатые переломы костей таза и рассечение на локте. В медучреждении пострадавшей наложили несколько швов. Медэкспертиза установила вред здоровью средней тяжести.