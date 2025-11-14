В Крыму масштабное отключение света — обесточены 10 сел

«Из-за аварийного отключения в Красногвардейском районе без энергоснабжения находятся 10 населенных пунктов», — сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что обесточены населенные пункты Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — добавили в «Крымэнерго».
Кроме того, стало известно, что в Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района — Урожайное и Первомайское — могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта.
Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.