Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму масштабное отключение света — обесточены 10 сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Авария на линии электропередачи обесточила 10 сел в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго» в пятницу в полдень.

Источник: Пресс-служба администрации Симферополя

«Из-за аварийного отключения в Красногвардейском районе без энергоснабжения находятся 10 населенных пунктов», — сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что обесточены населенные пункты Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — добавили в «Крымэнерго».

Кроме того, стало известно, что в Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района — Урожайное и Первомайское — могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта.

Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.

Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше