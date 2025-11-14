В Сенненском районе в результате ДТП погиб пешеход. СК устанавливает обстоятельства произошедшего

По данным следствия, утром 17 мая 2025 года 21-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, двигался по автодороге Р86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель. Вблизи агрогородка Студенка он наехал на мужчину, который шел по обочине. В результате ДТП 66-летний пешеход получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в учреждении здравоохранения.