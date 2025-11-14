В Сенненском районе в результате ДТП погиб пешеход. СК устанавливает обстоятельства произошедшего

По данным следствия, утром 17 мая 2025 года 21-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, двигался по автодороге Р86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель. Вблизи агрогородка Студенка он наехал на мужчину, который шел по обочине. В результате ДТП 66-летний пешеход получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в учреждении здравоохранения.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону +375 33 399 80 44 (круглосуточно).