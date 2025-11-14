Ричмонд
В Уфе открылся социальный приют для бездомных рядом с мечетью

Новый центр помощи бездомным начал работу в столице Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Бабушкина, недалеко от мечети «Рамадан», начал работу центр помощи «Приют человека». Об этом сообщил в своих соцсетях вице-премьер правительства Башкирии, министр спорта Руслан Хабибов.

Он уточнил, что в учреждении будут предоставлять поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Для них организуют горячее питание, выдадут необходимые гигиенические принадлежности, окажут медицинскую помощь, а также помогут с поиском работы.

Чиновник добавил, что открытие центра стало особенно актуальным в преддверии очень холодного зимнего сезона, о котором предупреждают метеорологи.

