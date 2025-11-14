Ричмонд
Пятерых наркозакладчиков задержали с поличным в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД Минска при силовой поддержке ОМОНа с поличным задержали группу наркокурьеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Скриншот видео МВД

В ведомстве уточнили, что дома у одного из них, 32-летнего жителя пристоличья, а также в закладках изъято более 1 кг мефедрона и гашиш. Затем оперативники вышли еще на четверых мужчин в возрасте от 27 до 46 лет, у которых обнаружен мефедрон и марихуана.

Известно, что фигуранты работали на наркомаркет: оптовые партии товара фасовали на мелкие и должны были разложить по тайникам, но не успели.

СК возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.