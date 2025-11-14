Пятерых наркозакладчиков задержали с поличным в Минске

В ведомстве уточнили, что дома у одного из них, 32-летнего жителя пристоличья, а также в закладках изъято более 1 кг мефедрона и гашиш. Затем оперативники вышли еще на четверых мужчин в возрасте от 27 до 46 лет, у которых обнаружен мефедрон и марихуана.
Известно, что фигуранты работали на наркомаркет: оптовые партии товара фасовали на мелкие и должны были разложить по тайникам, но не успели.
СК возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.