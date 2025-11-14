Ричмонд
В Самарской области мужчина застрелил сожительницу из охотничьего ружья

В Волжском районе 41-летний мужчина убил женщину во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 35-летней женщины. Ее застрелил сожитель. 41-летний мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья во время ссоры, сообщает СУ СК России по Самарской области.

«Предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Преступление произошло 20 июля 2025 года в частном доме в Волжском районе. Мужчина и женщина выпивали. Во время застолья они повздорили, мужчина схватился за ружье. Женщина умерла на месте от полученных ран.