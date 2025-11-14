В Новосибирске возбудили дело о продаже контрафактной парфюмерии

Поводом для разбирательства стало обращение представителя бизнес-сообщества на одной из встреч с прокурором региона. По результатам проверки прокуратуры Заельцовского района и правоохранительных органов выяснилось, что в одном из городских магазинов продавалась парфюмерия с поддельной символикой известного бренда.
Действия нарушителей причинили ущерб правообладателю на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации».
Прокуратура взяла расследование под особый контроль и следит за ходом его проведения.