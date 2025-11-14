Более 3 тыс. человек прописали в одной из квартир в Астане

«В столице на одном из “резиновых” адресов в течение 2024 года было зарегистрировано 3 тыс. 420 человек. Ежемесячно на адрес владелец регистрировал от 100 до 500 человек. Собственница жилья в течение 2024 года 14 раз привлекалась к административной ответственности по статье 493 КР КоАП. В настоящее время по данному адресу зарегистрировано всего два человека, которые фактически там и проживают», — заявили в МВД.