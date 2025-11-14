Мавзолей Тура-хана в Башкирии может войти в список ЮНЕСКО

Этот уникальный памятник архитектуры представляет собой древнейшее каменное строение эпохи Золотой Орды и является центральным элементом целого ритуального комплекса. Сооружение демонстрирует исключительную сохранность, так как оно возведено из местного известняка с применением аутентичных строительных технологий того периода. Характерные архитектурные элементы в виде кубического объема, восьмигранного барабана и сферического купола четко прослеживаются и отражают особенности портально-купольного стиля.