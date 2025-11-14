Мавзолей Тура-хана в Башкирии может войти в список ЮНЕСКО

Правительство Башкирии начало работу по включению Мавзолея Тура-хана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый вице-премьер регионального правительства Урал Кильсенбаев.
Этот уникальный памятник архитектуры представляет собой древнейшее каменное строение эпохи Золотой Орды и является центральным элементом целого ритуального комплекса. Сооружение демонстрирует исключительную сохранность, так как оно возведено из местного известняка с применением аутентичных строительных технологий того периода. Характерные архитектурные элементы в виде кубического объема, восьмигранного барабана и сферического купола четко прослеживаются и отражают особенности портально-купольного стиля.
Первый вице-премьер пояснил, что работа уже ведется полным ходом: открыт визит-центр, проводятся научные изыскания и формируется пакет документов для подачи в ЮНЕСКО. Он выразил уверенность, что мавзолей полностью соответствует ключевым критериям организации как уникальное свидетельство распространения ислама, выдающийся образец зодчества и место сохранения духовных традиций на протяжении семи столетий.
Кильсенбаев также призвал всех, кто интересуется сохранением исторического наследия, ознакомиться с материалами и поделиться своими замечаниями и предложениями, отметив, что профессиональные мнения будут особенно ценны для этого значимого проекта.
