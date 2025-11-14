Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы в Омске помогли упавшему на обочине пожилому мужчине

Стражи порядка оказали первую помощь и дождались приезда скорой.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь 61-летнему омичу, который поскользнулся на льду. Инцидент произошел на улице 2-я Солнечная.

Старшие сержанты Арман и Даурен заметили пожилого человека, лежащего у обочины. Мужчина упал и травмировал плечо, из-за чего не мог самостоятельно подняться. Росгвардейцы немедленно подошли на помощь, оказали первую доврачебную помощь и оставались рядом до прибытия бригады скорой помощи. Затем они помогли пострадавшему сесть в машину медиков.

Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом — вывих плечевой кости. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается необходимая помощь.

Ранее мы писали, что в Омской области вынесли приговоры по делам о взятке, насилии и мошенничеству.