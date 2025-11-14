Росгвардейцы в Омске помогли упавшему на обочине пожилому мужчине

Старшие сержанты Арман и Даурен заметили пожилого человека, лежащего у обочины. Мужчина упал и травмировал плечо, из-за чего не мог самостоятельно подняться. Росгвардейцы немедленно подошли на помощь, оказали первую доврачебную помощь и оставались рядом до прибытия бригады скорой помощи. Затем они помогли пострадавшему сесть в машину медиков.