Основателя финансовой пирамиды осудили в Петербурге за мошенничество на 170 млн

Уроженец Новосибирской области заключал с потерпевшими фиктивные договоры заема и инвестирования от имени ООО «Ресторатор» (переименовано в дальнейшем в ООО «Синдикат») и ООО «Кокос Групп» (ООО «Агролабс»). Константин Яковлев обещал вкладчикам выплату высоких процентов (от 24% до 60% годовых). Тем самым ввел клиентов в заблуждение.