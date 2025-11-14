Ричмонд
Арсенал оружия нашли в грузовике, въезжавшем в колонию под Екатеринбургом

Сотрудники ФСИН задержали водителя грузовика в Свердловской области. В кабине автомобиля был спрятан обширный арсенал, включающий оружие и тактическое обмундирование. По факту незаконной перевозки оружия возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Сотрудники ФСИН задержали водителя грузового автомобиля на территории исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском. В кабине машины был обнаружен крупный тайник с оружием и тактическим снаряжением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Инцидент произошел 13 ноября на КПП по пропуску автотранспорта. Грузовик под управлением гражданина Ч. въезжал на территорию колонии для загрузки продукции деревообработки.

Во время досмотра сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили в кабине водителя целый арсенал: автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет, а также тактическое снаряжение (шлем, рюкзак), радиостанции и сотовые телефоны.

Ведомство проинформировало об обнаружении запрещенных предметов ФСБ, МВД и Росгвардию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла найденное.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение и перевозке оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как пишет телеграм-канал Baza, расположенная в Свердловской области ИК-47 уже оказывалась в центре внимания СМИ: в 2021 году в колонии произошел бунт заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования администрации.