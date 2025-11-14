Арсенал оружия нашли в грузовике, въезжавшем в колонию под Екатеринбургом

Инцидент произошел 13 ноября на КПП по пропуску автотранспорта. Грузовик под управлением гражданина Ч. въезжал на территорию колонии для загрузки продукции деревообработки.
Во время досмотра сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили в кабине водителя целый арсенал: автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет, а также тактическое снаряжение (шлем, рюкзак), радиостанции и сотовые телефоны.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение и перевозке оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Как пишет телеграм-канал Baza, расположенная в Свердловской области ИК-47 уже оказывалась в центре внимания СМИ: в 2021 году в колонии произошел бунт заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования администрации.