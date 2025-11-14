Супруги-мошенники выманили у воронежской пенсионерки 1,4 млн руб

Мошенники звонили 84-летней пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов и банков, пугали, что она может стать жертвой аферистов, поэтому необходимо принадлежащие ей деньги перевести на безопасный счет. В итоге пенсионерка передала курьерам-супругам 1,4 млн рублей. Но женщина быстро пришла в себя, и силовики задержали курьеров в банке в момент, когда они пытались перевести похищенные у пенсионерки средства своим подельникам.