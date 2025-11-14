Ричмонд
Супруги-мошенники выманили у воронежской пенсионерки 1,4 млн руб

Будут судить курьеров, забравших у жительницы Воронежской области крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

Будут судить супружескую пару, забравшую у пожилой жительницы воронежского Боброва крупную сумму. Инцидент произошел в августе 2025 года.

Мошенники звонили 84-летней пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов и банков, пугали, что она может стать жертвой аферистов, поэтому необходимо принадлежащие ей деньги перевести на безопасный счет. В итоге пенсионерка передала курьерам-супругам 1,4 млн рублей. Но женщина быстро пришла в себя, и силовики задержали курьеров в банке в момент, когда они пытались перевести похищенные у пенсионерки средства своим подельникам.

— Деньги изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательство по уголовному делу, в дальнейшем их вернут потерпевшей. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению всех участников преступной схемы. А пока в суд передается дело супругов-курьеров о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.