Супруги-мошенники выманили у воронежской пенсионерки 1,4 млн руб

Будут судить супружескую пару, забравшую у пожилой жительницы воронежского Боброва крупную сумму. Инцидент произошел в августе 2025 года.
Мошенники звонили 84-летней пенсионерке под видом сотрудников правоохранительных органов и банков, пугали, что она может стать жертвой аферистов, поэтому необходимо принадлежащие ей деньги перевести на безопасный счет. В итоге пенсионерка передала курьерам-супругам 1,4 млн рублей. Но женщина быстро пришла в себя, и силовики задержали курьеров в банке в момент, когда они пытались перевести похищенные у пенсионерки средства своим подельникам.
— Деньги изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательство по уголовному делу, в дальнейшем их вернут потерпевшей. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению всех участников преступной схемы. А пока в суд передается дело супругов-курьеров о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.