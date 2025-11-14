Угрожал полиции покончить собой: в Башкирии задержали ревнивца, убившего жену и односельчанина

В Дюртюлинском районе Башкирии задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве на почве ревности супруги и знакомого. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Следственный комитет республики.
Инцидент произошел в прошлом месяце. По данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, сначала встретил около своего дома 61-летнего знакомого и выстрелил ему в бедро из самодельного обреза. Затем он затащил потерпевшего в гараж, и добил его ударами по голове топором и металлической трубой. После этого мужчина дождался возвращения с работы своей 52-летней супруги и убил ее у ворот дома выстрелами в область живота и шеи. После этого он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.
При задержании подозреваемый угрожал свести счеты с жизнью. Старший участковый Венер Султангулов сумел обезоружить мужчину, воспользовавшись моментом, когда у того зазвонил мобильный.
Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц, а также о незаконном хранении и переделке оружия. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую экспертизу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.