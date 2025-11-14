Угрожал полиции покончить собой: в Башкирии задержали ревнивца, убившего жену и односельчанина

Инцидент произошел в прошлом месяце. По данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, сначала встретил около своего дома 61-летнего знакомого и выстрелил ему в бедро из самодельного обреза. Затем он затащил потерпевшего в гараж, и добил его ударами по голове топором и металлической трубой. После этого мужчина дождался возвращения с работы своей 52-летней супруги и убил ее у ворот дома выстрелами в область живота и шеи. После этого он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.