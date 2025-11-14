Ричмонд
Экс-директора «Омского лекарства» Богдашина выпустили из СИЗО

Омский областной суд изменил Игорю Богдашину меру пресечения на домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Бывший директор АО «Омское лекарство» Игорь Богдашин вышел из СИЗО под домашний арест.

Омский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и изменил Богдашину меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе омских судов, следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей, но в этом ходатайстве было отказано.

Напомним, в СИЗО Игорь Богдашин попал по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, на посту руководителя «Омского лекарства» он заключил с подконтрольными юридическими лицами договоры на поставку по завышенной стоимости лекарств для льготников. В СИЗО Богдашин находился с июля нынешнего года.

Аптечную сеть «Омское лекарство», которая в том числе специализируется на снабжении лекарствами льготников, Игорь Богдашин возглавлял дважды: с 2015 по 2019 годы и с ноября 2024 года. В 2025-м его несколько раз пытались снять с этого поста, однако Игорь Богдашин восстанавливался на работе через суд.

Также «КП Омск» сообщала, что Игорь Богдашин лишился поста председателя «Союза поддержки онкопациентов».