Экс-директора «Омского лекарства» Богдашина выпустили из СИЗО

Аптечную сеть «Омское лекарство», которая в том числе специализируется на снабжении лекарствами льготников, Игорь Богдашин возглавлял дважды: с 2015 по 2019 годы и с ноября 2024 года. В 2025-м его несколько раз пытались снять с этого поста, однако Игорь Богдашин восстанавливался на работе через суд.