В Музыкальном театре Краснодара перенесли мероприятия из-за пожара

Утром 14 ноября центральную улицу Краснодара заполонили пожарные машины. В здании Краснодарского музыкального театра им. Л. Г. Гатова на Красной вспыхнул пожар. Из-за ЧП запланированные на выходные мероприятия пришлось перенести. Новые даты пока не известны.
Зрителям, купившим билеты на отмененные мероприятия, рекомендовано следить за официальными объявлениями театра о новых датах или условиях возврата средств.
Напомним, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован к 07:44 утра.