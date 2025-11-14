В Музыкальном театре Краснодара перенесли мероприятия из-за пожара

Утром 14 ноября центральную улицу Краснодара заполонили пожарные машины. В здании Краснодарского музыкального театра им. Л. Г. Гатова на Красной вспыхнул пожар. Из-за ЧП запланированные на выходные мероприятия пришлось перенести. Новые даты пока не известны.