Автобус с 51 ребенком попал в ДТП с автовозом в Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 перевозивший детей автобус столкнулся с грузовиком. Пять несовершеннолетних пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По информации ГАИ, причиной ДТП стали гололед и нарушения обоих водителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области столкнулись автобус с детьми и автовоз. Об этом сообщает РИА Новости. В салоне автобуса находился 51 несовершеннолетний пассажир в сопровождении трех взрослых. Группа направлялась из Челябинска на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе.

Согласно информации регионального управления СК РФ, пятерым детям потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время следователи изымают документацию о техническом состоянии автобуса и организации перевозки, допрашивают водителя, очевидцев и представителей компании-перевозчика.

Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка федеральной трассы М-5.

Как уточняет Госавтоинспекция Челябинской области, инцидент произошел сегодня около 09:30 на 1784-м километре автодороги М-5 «Урал», вблизи поселка Урал-Дача Миасского городского округа. Столкнулись автобус марки «Сетра» и попутно двигавшийся грузовой автомобиль «МАЗ» с полуприцепом.

По предварительным данным, причиной аварии стали гололед и действия водителей. Водитель автобуса не соблюдал дистанцию, а управлявший автовозом не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало занос полуприцепа и столкновение.

Для дальнейшей поездки детей к месту назначения в 10:40 был оперативно предоставлен подменный автобус.

По факту ДТП проводится проверка и прокуратурой Челябинской области. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдению всех требований при организованной перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.