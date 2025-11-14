Автобус с 51 ребенком попал в ДТП с автовозом в Челябинской области

По факту ДТП проводится проверка и прокуратурой Челябинской области. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдению всех требований при организованной перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.