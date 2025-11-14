Крымчанин ответит в суде за оправдание призывов к разрушению Крымского моста

Житель Крыма предстанет перед судом за высказывания в поддержку призывов к разрушению Крымского моста, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в оправдании разрушения моста. По данным следствия, мужчина оставлял комментарии, поддерживающие эти действия, в социальных сетях.
Сотрудники ФСБ установили автора комментария и задержали. Дело передали на рассмотрение в Южный окружной военный суд.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше