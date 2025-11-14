Ричмонд
Крымчанин ответит в суде за оправдание призывов к разрушению Крымского моста

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.

Источник: Комсомольская правда

Житель Крыма предстанет перед судом за высказывания в поддержку призывов к разрушению Крымского моста, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в оправдании разрушения моста. По данным следствия, мужчина оставлял комментарии, поддерживающие эти действия, в социальных сетях.

Сотрудники ФСБ установили автора комментария и задержали. Дело передали на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

