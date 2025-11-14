Жительница Асбеста получила семь лет колонии за хищение у матери бойца СВО

По данным следствия, женщина предложила землячке помощь в поисках сына, будучи не имея на это возможностей. И несколько месяцев утверждала, что сын жив, но получил серьёзное ранение и нуждается в дорогостоящем лечении. Под этим предлогом подсудимая убедила мать бойца отдать ей деньги.