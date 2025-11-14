Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Асбеста получила семь лет колонии за хищение у матери бойца СВО

Она предложила женщине помощь в поисках сына, пропавшего без вести, и похитила более 1,8 миллиона рублей.

Источник: Свердловский областной суд

В Асбесте Свердловской области Лариса Ч. осуждена за хищение денег у матери пропавшего без вести участника СВО. Об этом сообщает облсуд.

По данным следствия, женщина предложила землячке помощь в поисках сына, будучи не имея на это возможностей. И несколько месяцев утверждала, что сын жив, но получил серьёзное ранение и нуждается в дорогостоящем лечении. Под этим предлогом подсудимая убедила мать бойца отдать ей деньги.

Суд назначил подсудимой семь лет колонии общего режима. И обязал вернуть матери военнослужащего 1 850 400 рублей и уплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.