Жительница Асбеста получила семь лет колонии за хищение у матери бойца СВО

В Асбесте Свердловской области Лариса Ч. осуждена за хищение денег у матери пропавшего без вести участника СВО. Об этом сообщает облсуд.
По данным следствия, женщина предложила землячке помощь в поисках сына, будучи не имея на это возможностей. И несколько месяцев утверждала, что сын жив, но получил серьёзное ранение и нуждается в дорогостоящем лечении. Под этим предлогом подсудимая убедила мать бойца отдать ей деньги.
Суд назначил подсудимой семь лет колонии общего режима. И обязал вернуть матери военнослужащего 1 850 400 рублей и уплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.