Гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев для иноагента Юрия Дудя

Как установило следствие, блогер публиковал материалы без указания того, что они созданы иностранным агентом. При этом его дважды в течение года штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. В деле речь идет о штрафах 40 тыс. и 45 тыс. руб. Дудь (иноагент) объявлен в международный розыск.