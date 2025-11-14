В Ростовской области осудили бывшего сотрудника ГУФСИН

В Ростовской области бывшего сотрудника ГУФСИН осудили за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, в январе 2025 года экс-работник режимного учреждения использовал свое служебное положение и получил от супруги одного из осужденных 40 тысяч рублей. Эти деньги женщина заплатила за то, чтобы ее мужу незаконно пронесли и передали мобильный телефон.
Нарушение раскрыли представители управления собственной безопасности ГУФСИН. В итоге подкуп изъяли, было возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Суд утвердил для бывшего сотрудника ГУФСИН наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в 400 тысяч рублей. Осужденного также лишили права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.