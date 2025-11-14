В Ростовской области осудили бывшего сотрудника ГУФСИН

По данным следствия, в январе 2025 года экс-работник режимного учреждения использовал свое служебное положение и получил от супруги одного из осужденных 40 тысяч рублей. Эти деньги женщина заплатила за то, чтобы ее мужу незаконно пронесли и передали мобильный телефон.