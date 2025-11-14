У жителя воронежского села нашли на потолке марихуану

В Бобровском районе полицейские в ходе обыска изъяли у местного жителя марихуану.
Полицейские нашли при обыске в доме у сельчанина в Семено-Александровке Бобровского района марихуану. У ранее судимого 37-летнего мужчины оперативники обнаружили на потолке веранды полимерный пакет с растительным веществом. Экспертиза установила, что это 129,83 граммов марихуаны.
Мужчина признался, что нашел дикорастущую коноплю в окрестностях села, высушил ее и хранил для личного употребления. Теперь за незаконное хранение наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.