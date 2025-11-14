Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге человек пострадал из-за пожара в здании спорткомплекса

В Екатеринбурге произошел пожар в спортивном комплексе.

Источник: ГУ МЧС Свердловской области

14 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в здании спорткомплекса. Огонь вспыхнул в подвальном помещении строения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

— На пяти квадратных метрах было повреждено имущество. В результате пожара пострадал один человек. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 50 человек. Из них 30 детей, — рассказали в ведомстве.

На месте работали 16 пожарных на четырех единицах техники. В 10:37 сотрудники МЧС завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции.

Напомним, что в Екатеринбурге 13 ноября в пожаре погиб один мужчина и пострадала женщина. Пожар охватил строение на улице Дорожной.