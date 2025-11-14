СК завел дело после ДТП автовоза с перевозившим детей автобусом под Челябинском

Ранее в ГАИ сообщили, что сегодня утром на 1784-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автобус и автовоз, которые ехали в одном направлении. На дороге был гололед. Водители обеих машин не выбрали безопасную скорость в таких условиях, а водитель автобуса еще и не рассчитал дистанцию.