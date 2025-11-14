Ричмонд
СК завел дело после ДТП автовоза с перевозившим детей автобусом под Челябинском

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП автовоза и автобуса, перевозившего детей в Челябинской области, где пострадали несколько несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ, показав фото с места аварии.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ГАИ сообщили, что сегодня утром на 1784-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автобус и автовоз, которые ехали в одном направлении. На дороге был гололед. Водители обеих машин не выбрали безопасную скорость в таких условиях, а водитель автобуса еще и не рассчитал дистанцию.

Полуприцеп автовоза занесло — тот столкнулся с автобусом, где ехал 51 ребенок на курорт «Солнечная долина» в Миассе.

По данным ГАИ, пострадали четверо 14-летних пассажиров автобуса — их отправили в больницу на осмотр. СК в посте ссылается на сообщения в соцсетях, что пострадавших — пятеро.

Следственный отдел по Миассу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи запросили документацию об организации перевозки детей, допрашивают водителя и очевидцев ДТП, представителей компании-перевозчика, назначен ряд экспертиз. Кроме того, в рамках расследования дела будет дана оценка действиям подрядчика, ответственного за содержание участка трассы, где произошла авария.