Студент из Крыма чуть не перевел мошенникам 3,9 млн рублей: его отговорили полицейские

В Краснодаре 22-летний студент из Крыма чуть не перевел мошенникам 3,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
Студенту позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Для постановки на воинский учет он попросил назвать код из СМС. Далее крымчанина обвинили в пособничестве террористическим организациям. Молодого человека убедили обналичить 3,9 млн рублей и перевести в криптовалюту.
«Для этого молодой человек пошел в ближайший криптообменник, но получил отказ в операции и поехал в Краснодар», — рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что перевод заблокировали сотрудники банка и сообщили об этом в полицию. Правоохранители прибыли на место. Силовики убедили крымчанина не поддаваться на уловки аферистов и оставить деньги на счету. Возбуждено уголовное дело.