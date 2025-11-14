Создательнице скандальной секты Пеуновой вынесли приговор

В Самарской области поставлена точка в одном из самых громких и запутанных уголовных дел, растянувшемся почти на десятилетие. Нефтегорский районный суд заочно вынес приговор 65-летней Светлане Пеуновой*, более известной под именем Лада-Русь. Она признана виновной в создании деструктивной секты, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Сама фигурантка признана иностранным агентом, объявлена в международный розыск и скрывается от правосудия.
От «народной медицины» до политики
Следствие и суд установили, что Пеунова начала свою деятельность еще в 2006 году. В своем доме в селе Бариновка Нефтегорского района она организовала подпольное сообщество, маскирующееся под центр «народной медицины» и политическое движение.
«Она организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей», — сообщает прокуратура Самарской области.
Формально в 2012 и 2016 годах ею были зарегистрированы некоммерческие организации. Однако, как доказало следствие, их реальной целью была не помощь людям, а создание деструктивных общин, «деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».
Жертвы, долги и угрозы
Деятельность секты не ограничивалась психологическим воздействием. Пеунова и ее ближайшие сподвижники систематически занимались мошенничеством. Путем обмана и злоупотребления доверием «целительница» завладела автомобилем Nissan Qashqai и офисным помещением.
Но самыми тяжелыми стали эпизоды, связанные с причинением вреда здоровью. Еще в 2016 году, «АиФ-Самара» сообщал, что в отношении Пеуновой было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Тогда, по версии следствия, она вместе с сообщницей Мариной Г. путем шантажа и психологического воздействия довела молодую женщину до психического расстройства.
Семейный бизнес
История Пеуновой — это еще и история ее семьи, которая была вовлечена в деятельность секты. Перед своим бегством из России «Лада-Русь» оформила свою четырехкомнатную квартиру на сыновей. Впоследствии часть недвижимости была переписана на бывшего секретаря Пеуновой, ведь та оформила фиктивный брак со старшим сыном Светланы. Этот брак, как выяснилось позже, был заключен исключительно для уклонения от налогов.
Когда же бывший секретарь вновь вышла замуж и попыталась распорядиться подаренной долей по-своему, в дело вступил «силовой блок» секты.
В 2020—2021 годах правоохранительные органы задержали целую группу сторонников Пеуновой — Андрея В., Геннадия К., Александра К. и Айдара К. Все они были сотрудниками АНО «Академия развития Светланы Пеуновой».
Именно они, занялись силовым давлением на семью бывшего секретарь Пеуновой. Требуя вернуть долю в квартире и 900 тысяч рублей за автомобиль Subaru Forester, сообщники похитили и избили её мужа, сожгли дом его родственника и машину подруги его жены.
Железнодорожный районный суд Самары уже вынес приговор этим фигурантам, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 9,5 лет в колонии строгого режима.
При этом старший сын Пеуновой в настоящее время сам предстает перед судом по обвинению в организации нарколаборатории.
Массовая атака на правоохранителей
После первого ареста члены секты организовали беспрецедентное давление на следствие. В октябре-ноябре 2020 года в ГУ МВД по Самарской области поступило 108 обращений с жалобами на «неправомерные действия» полиции.
Однако проверка показала, что 59 обращений были анонимными, а 49 заявителей, проживающие в разных регионах России, оказались подписчиками групп секты в соцсетях. Тексты писем были идентичны, что указывало на их единый источник и скоординированную кампанию.
Заочный вердикт
Учитывая, что сама Светлана Пеунова скрывается от правосудия и объявлена в международный розыск, суд был вынужден провести процесс в особом порядке — заочно. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Поиски самой Лады-Русь продолжается.
* В 2023 году Светлана Пеунова была признана иностранным агентом и объявлена в международный розыск.