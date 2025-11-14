Создательнице скандальной секты Пеуновой вынесли приговор

История Пеуновой — это еще и история ее семьи, которая была вовлечена в деятельность секты. Перед своим бегством из России «Лада-Русь» оформила свою четырехкомнатную квартиру на сыновей. Впоследствии часть недвижимости была переписана на бывшего секретаря Пеуновой, ведь та оформила фиктивный брак со старшим сыном Светланы. Этот брак, как выяснилось позже, был заключен исключительно для уклонения от налогов.