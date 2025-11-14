Двое братьев избили полицейского в Ростовской области

В Ростовской области двое братьев из Тарасовского района попали под следствие после нападения на сотрудника полиции, рассказали в СУ СК России по региону.
По информации СК, все случилось 10 ноября в станице Вешенской. Сначала конфликт с дракой вспыхнул между братьями 17 и 27 лет, они ссорились «на бытовой почве». В какой-то момент на место приехал сотрудник полиции, он попытался остановить разборку, но молодые люди сразу же объединились и напали на него с кулаками.
— В результате полицейскому нанесли телесные повреждения, — сообщили в СК.
По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) еще ведутся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
