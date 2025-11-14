Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое братьев избили полицейского в Ростовской области

На Дону двое братьев избили полицейского, приехавшего разнимать драку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростовской области двое братьев из Тарасовского района попали под следствие после нападения на сотрудника полиции, рассказали в СУ СК России по региону.

По информации СК, все случилось 10 ноября в станице Вешенской. Сначала конфликт с дракой вспыхнул между братьями 17 и 27 лет, они ссорились «на бытовой почве». В какой-то момент на место приехал сотрудник полиции, он попытался остановить разборку, но молодые люди сразу же объединились и напали на него с кулаками.

— В результате полицейскому нанесли телесные повреждения, — сообщили в СК.

По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) еще ведутся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.