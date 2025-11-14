Двое братьев избили полицейского в Ростовской области

По информации СК, все случилось 10 ноября в станице Вешенской. Сначала конфликт с дракой вспыхнул между братьями 17 и 27 лет, они ссорились «на бытовой почве». В какой-то момент на место приехал сотрудник полиции, он попытался остановить разборку, но молодые люди сразу же объединились и напали на него с кулаками.