Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, — задерживались девять составов. «Таврия».

«Все поезда “Таврия”, которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения. В пути следования задерживаются четыре поезда “Таврия”, — сказано в сообщении.

В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:

Время задержки в пути может измениться, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.