Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, — задерживались девять составов. «Таврия».
«Все поезда “Таврия”, которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения. В пути следования задерживаются четыре поезда “Таврия”, — сказано в сообщении.
В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:
Время задержки в пути может измениться, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.