Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».